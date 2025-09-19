viernes, 19 de septiembre de 2025

La Policía de Corrientes participó de la novena en honor a la Virgen de la Merced

En el cuarto día de novena en honor a la Virgen de la Merced, destinada a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, realizada ayer jueves 18-09-25, a las 20 hs. la Policía de Corrientes participó con la presencia del subjefe, Comisario General Walter Dario Aceval y directores generales de la Plana Mayor.

La misa fue celebrada por el P. Germán Rodríguez, Párroco de la Parroquia Santa María Reina.

A la ceremonia también asistieron, miembros del Ejército Argentino, Prefectura Naval, Policía Federal y de Gendarmeria Nacional.

Cada día de novena tuvo su lema y en esta ocasión fue "Con María, Peregrinos de Esperanza", y durante la homilía se destacó el rol que cumple cada fuerza de seguridad en beneficio a la comunidad, donde además se pidió un fuerte aplauso para ellos.

La celebración culminó con una bendición a cada miembro de las distintas fuerzas y una invitación para escuchar a la banda de música del Ejército que brindó una serenata en las escalinatas de la Iglesia.

Cabe señalar que el Miércoles 24-09-25 las actividades previstas son las siguientes:

00:00 hs. Saludo de Nuestra Señora de la Merced a sus hijos en el atrio de la Iglesia.

06:30 hs. Rezo del Santo Rosario

Misas: 7:00 hs. -8:00 hs.- 9:00 hs. -10:00 hs. - 11:00 hs.

16 hs. Solemne Procesión - Misa central imposición del Palio Arzobispal a Monseñor José Adolfo Larregain por el Nuncio Apostólico en Argentina, Mons. Miroslaw Adamzcyk.

19 hs. Sorteo del Bono Contribución.

20 hs. Santa Misa. Rezo del Rosario con procesión de antorchas alrededor de la plaza 25 de Mayo.

22:00 hs. Santa Misa.