La Policía recuperó $10 millones y un revolver recientemente sustraídos en Goya

Efectivos de la Comisaría Segunda de Goya lograron recuperar una caja fuerte que contenía 10 millones de pesos y un arma de fuego calibre 22, tras un rápido operativo desplegado en el marco de una investigación.
El hecho tuvo origen en una vivienda ubicada en calle Caa Catí al 500, desde donde sustrajeron la caja fuerte. A partir de la denuncia, los investigadores iniciaron un intenso trabajo que permitió, en primera instancia, localizar la totalidad de lo robado en un descampado del barrio Santa Rita de esa localidad.
Posteriormente, con la colaboración de la Fiscalía en turno, se concretaron dos allanamientos. En uno de ellos fue detenido el presunto autor del robo, un joven mayor de edad, y se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ilícito.
Las actuaciones continúan bajo la intervención de la justicia competente.