La Policía de Corrientes recuperó un camión robado en Salta

Efectivos policiales de la Dirección de investigación criminal -D.I.C.- en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración de sus pares de la Policía de Salta, secuestraron un camión que fuera denunciado como sustraído.
Los distintos trabajos de investigación llevaron
a cabo los citados policías, hasta inmediaciones de calles Juan José Paso y
Lavalle, lugar donde hallaron un camión -marca Scania Modelo R112-, el cual
registraba pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída, en la
Provincia de Salta.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.