viernes, 19 de septiembre de 2025

La Policía de Corrientes recuperó un automóvil robado en Bs. As.

Ayer 18-09-25, alrededor de las 10:00 horas, personal policial de la Dirección General de Delitos Complejos y delitos Informáticos, en momentos en que realizaban recorridas preventivas, encontrándose por calles Thames y Las Heras de esta ciudad, divisan a un vehículo, estacionado en la vereda de un domicilio.

Al realizar la verificación correspondiente, se constató que el rodado –marca Volkswagen modelo Cross Fox- presentaba sobre grabado reciente en todos sus cristales, y tras las primeras consultas se estableció que el vehículo se encuentra radicado en el Departamento Pilar, Provincia de Buenos Aires, y que debía portar patentes duplicadas, circunstancia que no coincidía con las colocadas en el automóvil.

En ese marco, se hizo presente una mujer que sería la poseedora del rodado, y que presuntamente lo habría adquirido de buena fe, presentando documentaciones, las cuales se determinó que serían apócrifas.

Ante tal circunstancia, procedieron al secuestro preventivo del rodado, siendo puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.