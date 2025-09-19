La Policía de Corrientes recuperó un automóvil robado en Bs. As.

Al realizar la verificación correspondiente, se
constató que el rodado –marca Volkswagen modelo Cross Fox- presentaba sobre
grabado reciente en todos sus cristales, y tras las primeras consultas se
estableció que el vehículo se encuentra radicado en el Departamento Pilar,
Provincia de Buenos Aires, y que debía portar patentes duplicadas,
circunstancia que no coincidía con las colocadas en el automóvil.
En ese marco, se hizo presente una mujer que
sería la poseedora del rodado, y que presuntamente lo habría adquirido de buena
fe, presentando documentaciones, las cuales se determinó que serían apócrifas.
Ante tal circunstancia, procedieron al secuestro
preventivo del rodado, siendo puesto a disposición de la autoridad fiscal en
turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue
con los tramites del caso.