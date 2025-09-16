La Policía de Corrientes recuperó una camioneta que fue robada en San Juan

En la mañana de ayer 15-09-25, efectivos policiales dependientes de la Dirección de Investigación Criminal procedieron al secuestro de una camioneta –marca Toyota 4x4-, la cual habría sido vendida de una concesionaria ubicada por Ruta Nacional N° 12 –cercanías al Aeropuerto- resultando sus documentaciones apócrifas; así también poseía pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Provincia de San Juan, por estar relacionada a un hecho por supuesto Robo.
El procedimiento, se llevó a cabo luego de que los
efectivos tomaran conocimiento del hecho, en el cual un hombre habría entregado
una camioneta 4x2 y dinero en efectivo como parte de pago para la adquisición
de otro rodado, en una concesionaria de ventas de vehículos.
Al respecto, el rodado secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada Dirección a fin de continuar con las diligencias que correspondan.