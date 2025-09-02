martes, 2 de septiembre de 2025

La Policía de Corrientes secuestró un automóvil buscado por la Justicia de Bs. As.

En horas del mediodía de hoy 02-09-25, personal policial dependientes de la Dirección de Investigación Criminal, tras hallarse realizado recorridas de prevención de ilícitos, más precisamente por Avenida Presidente Nicolás Avellaneda y calle Medrano observaron a un vehículo automotor marca Volkswagen, modelo The Beethe, el cual a simple vista tenía ciertas anormalidades.

Por tal motivo, se procedió a detener la marcha del mismo y a la identificación de su conductora, tratándose de una mujer mayor de edad; posteriormente, continuando con la línea investigativas sobre los datos del rodado, se logró determinar que el dominio colocado no correspondería al vehículo en cuestión y además poseía pedido de secuestro por parte de las autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el automóvil secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada Dirección a fin de continuar con las diligencias del caso.