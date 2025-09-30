La Policía de Corrientes secuestró un automóvil buscado por la Federal

En horas de la mañana de hoy 30-09-25, efectivos policiales dependientes de la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, tras llevar adelante recorridas de prevención, observaron por inmediaciones de calles Castelli y Azcuénaga un automóvil –marca Volkswagen Gol Power- el cual a simple vista se encontraba abandonado.
Es por ello, que procedieron a realizar las
primeras averiguaciones correspondientes sobre la procedencia del rodado,
entrevistándose con vecinos quienes manifestaron no conocer al propietario del
mismo; posteriormente, continuando con la línea investigativa, se logró
determinar que el vehículo en cuestión poseía pedido de Secuestro requerido por
la Policía Federal Argentina – Unidad Regional de La Plata, Provincia de Buenos
Aires.
Por tal motivo y por disposición de las
autoridades judiciales en turno, los mencionados efectivos procedieron al
secuestro del automóvil el cual fue trasladado hasta la citada Dirección
General a fin de continuar con las diligencias al respecto.