La Policía demoró a tres personas en distintos procedimientos

El primer procedimiento, lo efectuaron alrededor
de las 16:30 horas por inmediaciones de Avenidas Maipú y La Paz, lugar donde
identificaron y demoraron a dos hombres que se encontraban merodeando,
observando los vehículos estacionados en la vía pública, siendo un mayor de 32
años, alias “chaqueta” y otro de 29 años, quienes, además, resultaron poseer
antecedentes por delitos contra la propiedad.
Posteriormente, cerca de las 17:30 horas
observaron por Avenida El Maestro y calle Huapi a un sujeto merodeando,
visualizando el interior de los domicilios, por lo que a modo de prevención
procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un
mayor de 21 años de edad, quien no supo justificar su permanecía en la zona;
así también, tras las primeras averiguaciones realizadas se determinó que
poseía antecedentes delictivos.
Los demorados, fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.