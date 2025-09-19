viernes, 19 de septiembre de 2025

La Policía demoró a tres personas en distintos procedimientos

En horas de la tarde de hoy 19-09-25, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención lograron en distintas circunstancias la demora de tres personas mayores de edad con antecedentes delictivos.

El primer procedimiento, lo efectuaron alrededor de las 16:30 horas por inmediaciones de Avenidas Maipú y La Paz, lugar donde identificaron y demoraron a dos hombres que se encontraban merodeando, observando los vehículos estacionados en la vía pública, siendo un mayor de 32 años, alias “chaqueta” y otro de 29 años, quienes, además, resultaron poseer antecedentes por delitos contra la propiedad.

Posteriormente, cerca de las 17:30 horas observaron por Avenida El Maestro y calle Huapi a un sujeto merodeando, visualizando el interior de los domicilios, por lo que a modo de prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 21 años de edad, quien no supo justificar su permanecía en la zona; así también, tras las primeras averiguaciones realizadas se determinó que poseía antecedentes delictivos.

Los demorados, fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.