La policía demoró a un hombre por merodeo

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la mañana de hoy 19-09-25, momentos en que realizaban recorrida de prevención de ilícitos por Calles Crespo y Rio Negro, divisan a un sujeto que se encontraban observando detenidamente el interior de los vehículos y domicilios de la zona.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y demora de un hombre mayor de edad, quien no
supo justificar su accionar y tras las primeras averiguaciones el mismo
aparentemente registraría antecedentes policiales.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la
dependencia policial jurisdiccional donde se llevan a delante las diligencias
del caso.