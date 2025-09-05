La Policía demoró a un joven con antecedentes policiales

El procedimiento, fue realizado
pasadas las 20:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en
inmediaciones del pasaje Catueño y calle Américo Vespucio, lugar donde
observaron a una persona aparentemente agazapada en la oscuridad, y quien al
intentar ser identificada huye del lugar, ingresando a una vivienda
aparentemente desconocida, por lo que, con el permiso correspondiente del
morador, los efectivos ingresaron y luego de varios intentos de reducirlo y
lesionando a uno de ellos, el joven fue demorado e identificado como – alias
Nene Mata, de 22 años de edad-, quien además tras las primeras averiguaciones,
resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El demorado fue trasladado a la
citada unidad, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.