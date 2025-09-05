viernes, 5 de septiembre de 2025

La Policía demoró a un joven con antecedentes policiales

En la noche del miércoles 03-09-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un joven con antecedentes policiales y quien momentos antes intentó huir del lugar.

El procedimiento, fue realizado pasadas las 20:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones del pasaje Catueño y calle Américo Vespucio, lugar donde observaron a una persona aparentemente agazapada en la oscuridad, y quien al intentar ser identificada huye del lugar, ingresando a una vivienda aparentemente desconocida, por lo que, con el permiso correspondiente del morador, los efectivos ingresaron y luego de varios intentos de reducirlo y lesionando a uno de ellos, el joven fue demorado e identificado como – alias Nene Mata, de 22 años de edad-, quien además tras las primeras averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

El demorado fue trasladado a la citada unidad, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.