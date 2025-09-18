La Policía demoró a un joven que robó elementos de un auto estacionado

El hecho
tuvo
lugar, cuando tomaron conocimiento a través del sistema de Seguridad 911 que una
persona habría violentado un automóvil -marca Chevrolet, modelo
Aveo-, sustrayendo del mismo varios elementos, ante lo cual se dirigen de
inmediato al lugar y tras un rastrillaje por zonas aledañas, lograron en Avenida
gobernador Ruiz y calle Colombia la demora e identificación de un joven mayor
de edad -alias Morrón-, quien tenía en su poder un gato hidráulico, una llave cruz
y un cuchillo con vaina de cuero de 20 cm aproximadamente, los cuales habría
sustraído del interior del rodado momentos antes.
El demorado
y lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno,
siendo trasladada a la dependencia policial jurisdiccional, donde se prosigue
con los tramites del caso.