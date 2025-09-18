jueves, 18 de septiembre de 2025

La Policía demoró a un joven que robó elementos de un auto estacionado

En la mañana de hoy 18-09-25, efectivos policiales del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados de un supuesto hecho delictivo en inmediaciones de calles Avenida Armenia y México, procedieron a la demora de un joven que habría violentado presuntamente un automóvil, sustrayendo del mismo varios elementos.

El hecho tuvo lugar, cuando tomaron conocimiento a través del sistema de Seguridad 911 que una persona habría violentado un automóvil -marca Chevrolet, modelo Aveo-, sustrayendo del mismo varios elementos, ante lo cual se dirigen de inmediato al lugar y tras un rastrillaje por zonas aledañas, lograron en Avenida gobernador Ruiz y calle Colombia la demora e identificación de un joven mayor de edad -alias Morrón-, quien tenía en su poder un gato hidráulico, una llave cruz y un cuchillo con vaina de cuero de 20 cm aproximadamente, los cuales habría sustraído del interior del rodado momentos antes.

El demorado y lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladada a la dependencia policial jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.