viernes, 5 de septiembre de 2025

La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Cichero: Hay un joven demorado

En la mañana de hoy 05-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Sexta Urbana en conjunto con sus pares de la División de Infantería, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo que se encuentra en trámite, diligenciaron dos órdenes de allanamiento secuestrando 60 envoltorios de cocaína, 44 paquetes de cigarrillos, dinero en efectivo, un celular, un arma de fuego y diecisiete cartuchos, además, una persona quedo detenida.

La primera orden judicial fue diligenciada en una vivienda ubicada en pasaje s/n entre calles Pampin y Coronel Pringles, donde no se hallaron elementos de interés, seguidamente, el segundo mandato fue realizado en un inmueble del barrio Cichero, lugar donde la orden judicial arrojó resultado negativo, pero los citados efectivos hallaron en el domicilio, sesenta envoltorios de polietileno con una sustancia blanquecina en su interior, tipo “bochitas”, para lo cual colaboró personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cocaína, además, el secuestro de un celular – marca Iphone 11-, un arma de fuego – escopeta -, diecisiete cartuchos -calibre .14-, dinero en efectivo y cuarenta y cuatro paquetes de cigarrillo – de distintas marcas-aparentemente de ingreso ilegal al país, sin el correspondiente aval aduanero, además, vinculado al hecho que se investiga procedieron a la detención de un joven – de 20 años de edad-.

Todo lo secuestrado junto al detenido fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dirección, donde se continuaron con las diligencias de rigor.