La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Cichero: Hay un joven demorado

La primera orden judicial
fue diligenciada en una vivienda ubicada en pasaje s/n entre calles Pampin y
Coronel Pringles, donde no se hallaron elementos de interés, seguidamente, el
segundo mandato fue realizado en un inmueble del barrio Cichero, lugar donde la
orden judicial arrojó resultado negativo, pero los citados efectivos hallaron
en el domicilio, sesenta envoltorios de polietileno con una sustancia
blanquecina en su interior, tipo “bochitas”, para lo cual colaboró personal de
la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron el
correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cocaína,
además, el secuestro de un celular – marca Iphone 11-, un arma de fuego –
escopeta -, diecisiete cartuchos -calibre .14-, dinero en efectivo y cuarenta y
cuatro paquetes de cigarrillo – de distintas marcas-aparentemente de ingreso
ilegal al país, sin el correspondiente aval aduanero, además, vinculado al
hecho que se investiga procedieron a la detención de un joven – de 20 años de
edad-.
Todo lo secuestrado junto
al detenido fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
correspondientes y trasladados a la citada dirección, donde se continuaron con
las diligencias de rigor.