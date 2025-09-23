La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Colombia de Granaderos: Hay seis personas demoradas

Los distintos trabajos de investigación
desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento, en
un domicilio ubicado por calle Necochea al 2600 (zona de pasillos), lugar donde
hallaron 63 dosis de sustancia blanquecina y 31 dosis de origen vegetal
presumiblemente estupefaciente, elementos de corte, dinero en efectivo,
teléfonos celulares, por lo cual solicitaron colaboración de personal de la
Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, los cuales una vez en el
lugar, y tras realizar el correspondiente test orientativo arrojo positivo para
cocaína y marihuana respectivamente, así también cosas de dudosa procedencia
televisor, impresora, equipo de música,
garrafa, entre otras, en tanto, procedieron a la demora de una mujer y cinco
hombres -mayores de edad-, quienes conforme a las primeras averiguaciones
contarían con antecedentes policiales.
Las personas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.