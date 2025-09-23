martes, 23 de septiembre de 2025

La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Colombia de Granaderos: Hay seis personas demoradas

En horas de la mañana de hoy 23-09-25, efectivos policiales de la Comisaría tercera urbana, en el marco de un legajo de investigación por un supuesto “arrebato”, en colaboración con la unidad fiscal de investigación interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, para lo cual contaron con la cooperación de efectivos de la dirección de investigación criminal D.I.C y de la División -PAR-, desbarataron un “kiosco” de estupefacientes, secuestraron dosis de cocaína, marihuana, elementos de corte, dinero en efectivo, teléfonos celulares, y otros de dudosa procedencia, además procedieron a la demora de cinco hombres y una mujer.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento, en un domicilio ubicado por calle Necochea al 2600 (zona de pasillos), lugar donde hallaron 63 dosis de sustancia blanquecina y 31 dosis de origen vegetal presumiblemente estupefaciente, elementos de corte, dinero en efectivo, teléfonos celulares, por lo cual solicitaron colaboración de personal de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, los cuales una vez en el lugar, y tras realizar el correspondiente test orientativo arrojo positivo para cocaína y marihuana respectivamente, así también cosas de dudosa procedencia televisor, impresora,  equipo de música, garrafa, entre otras, en tanto, procedieron a la demora de una mujer y cinco hombres -mayores de edad-, quienes conforme a las primeras averiguaciones contarían con antecedentes policiales.

Las personas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.