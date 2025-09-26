La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° San Antonio Este: Hay un detenido

Los distintos trabajos de investigación
desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento en
un domicilio ubicado por calle Juana de Ibarbourou del citado barrio, para lo
cual contaron con la valiosa colaboración de personal de la División Policía de
Alto riesgo –P.A.R.- lugar donde
hallaron y secuestraron un envoltorio que en su interior contenía 10 dosis de
sustancia en polvo, dando positivo para cocaína con un peso de 1,43 gramos; 01
envoltorio conteniendo en su interior sustancia vegetal compacta de color verde
que realizado el test arrojo resultado positivo para marihuana con un peso
total de 1.032 kg., y 38 envoltorios de la misma sustancia, con un peso total
de 81 gramos, además de una balanza de precisión, 04 teléfonos celulares, la
suma de $49.000 de dinero en efectivo, y detuvieron a un hombre mayor de edad.
El detenido junto a lo incautado fue trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.