viernes, 26 de septiembre de 2025

La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° San Antonio Este: Hay un detenido

Ayer 25-06-25, efectivos policiales de la Dirección general de drogas peligrosas y crimen organizado, en el marco de labores de investigación en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento en el Barrio San Antonio este, hallaron y secuestraron dosis de cocaína, marihuana, balanza de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y detuvieron a un hombre.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por calle Juana de Ibarbourou del citado barrio, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de la División Policía de Alto riesgo –P.A.R.-  lugar donde hallaron y secuestraron un envoltorio que en su interior contenía 10 dosis de sustancia en polvo, dando positivo para cocaína con un peso de 1,43 gramos; 01 envoltorio conteniendo en su interior sustancia vegetal compacta de color verde que realizado el test arrojo resultado positivo para marihuana con un peso total de 1.032 kg., y 38 envoltorios de la misma sustancia, con un peso total de 81 gramos, además de una balanza de precisión, 04 teléfonos celulares, la suma de $49.000 de dinero en efectivo, y detuvieron a un hombre mayor de edad.

El detenido junto a lo incautado fue trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.