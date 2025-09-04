jueves, 4 de septiembre de 2025

La Policía desbarató una banda de “cuatreros” en Virasoro

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Virasoro, en el marco de labores de investigación desplegados en relación a un supuesto hecho de “abigeato” ocurrido en un campo ubicado por Ruta Nacional N°14 y Ruta provincial N°37, finalmente procedieron al secuestro un freezer, carne vacuna y procedieron a la detención de un hombre.

Tras tomar conocimiento del hecho, los mencionados policías, iniciaron diversos trabajos de investigación en colaboración de la unidad fiscal interviniente, lo que los llevó hasta un domicilio ubicado en el Barrio Raúl Alfonsín de la citada ciudad, lugar donde tras ingresar al inmueble -con la debida autorización-, hallaron y secuestraron un frezeer y tres medias reses de vaca, las que conforme las pericias realizadas, las mismas pertenecerían a la vaca encontradas sin vida en ese campo.

En ese marco, procedieron a la detención de una persona, en tanto, los demás y presuntos autores ya estarían identificados.

El detenido y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.