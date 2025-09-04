La Policía desbarató una banda de “cuatreros” en Virasoro

Tras
tomar conocimiento del hecho, los mencionados policías, iniciaron diversos
trabajos de investigación en colaboración de la unidad fiscal interviniente, lo
que los llevó hasta un domicilio ubicado en el Barrio Raúl Alfonsín de la
citada ciudad, lugar donde tras ingresar al inmueble -con la debida
autorización-, hallaron y secuestraron un frezeer y tres medias reses de vaca,
las que conforme las pericias realizadas, las mismas pertenecerían a la vaca
encontradas sin vida en ese campo.
En ese
marco, procedieron a la detención de una persona, en tanto, los demás y
presuntos autores ya estarían identificados.
El detenido y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.