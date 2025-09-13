La Policía detuvo a un hombre que se encotraba prófugo de la justicia

En la jornada de hoy 13-09-25, efectivos policiales de la Dirección de Trata de Personas en conjunto con sus pares de la División P.A.R., en colaboración a las autoridades judiciales intervinientes, diligenciaron una orden de allanamiento, donde procedieron a la detención de un hombre, que se encontraba prófugo de la justicia.
El
diligenciamiento de dicha orden, fue realizado en una vivienda por Avenida
Wenceslao Domínguez entre calles Cartagena y Valdepeñas, lugar donde detuvieron
a un hombre – mayor de edad-, quien poseía una condena firme y se encontraba
prófugo de la justicia.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladado a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.