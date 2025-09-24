miércoles, 24 de septiembre de 2025

La Policía investiga el robo de 48 Iphone

Sergio Méndez, propietario de "Tu tienda iphone" el comercio del que ladrones se llevaron 48 Iphone, valuados en 36 milones de pesos, brindó detalles del hecho en declaraciones a Radio Dos. "Entregamos toda la información del hecho a la Brigada, creo que algo vamos a poder recuperar", expresó esperanzado.
El propietario del local comercial, de venta de celulares, contó sobre el hecho que: "el lunes a las 00:20 la policía me avisó que habían entrado al local, me encontré con que rompieron la puerta de vidrio, la barretearon, el portón grueso también, y lograron que reviente la cerradura".

"Se llevaron todos los celulares, ni siquiera tocaron las computadoras", dijo el comerciante y contó que "hace 20 días habíamos inaugurado el local, antes vendíamos en otro local más chiquito, ahora nos quedamos sin nada".

Al mismo tiempo, el propietario del local comercial, recordó: "arrancamos con 15 celulares y ahora volvimos a comenzar, tengo dos empleados a cargo, que no quiero que dejen de trabajar".

Sobre el hecho, Méndez, mencionó que "estuvimos buscando información del robo, ahora tenemos toda la información del hecho, ya dimos todo a la Brigada".

"Algo se tiene que avanzar, ya está todo sobre la mesa", detalló y estimó: "creo que algo vamos a poder recuperar, no en su totalidad, pero algo sí".

En ese mismo sentido, el comerciante, indicó: "pusimos otro sistema de seguridad porque no tuvimos tiempo de nada ya que hace 20 días abrimos"; y señaló: "calculamos que 36 millones de pesos se llevaron en mercadería".