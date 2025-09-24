La Policía investiga el robo de 48 Iphone

"Se llevaron todos los
celulares, ni siquiera tocaron las computadoras", dijo el comerciante y
contó que "hace 20 días habíamos inaugurado el local, antes vendíamos en
otro local más chiquito, ahora nos quedamos sin nada".
Al mismo tiempo, el propietario
del local comercial, recordó: "arrancamos con 15 celulares y ahora
volvimos a comenzar, tengo dos empleados a cargo, que no quiero que dejen de
trabajar".
Sobre el hecho, Méndez, mencionó
que "estuvimos buscando información del robo, ahora tenemos toda la
información del hecho, ya dimos todo a la Brigada".
"Algo se tiene que avanzar, ya
está todo sobre la mesa", detalló y estimó: "creo que algo vamos a
poder recuperar, no en su totalidad, pero algo sí".
En ese mismo sentido, el
comerciante, indicó: "pusimos otro sistema de seguridad porque no tuvimos
tiempo de nada ya que hace 20 días abrimos"; y señaló: "calculamos
que 36 millones de pesos se llevaron en mercadería".