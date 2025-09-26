La Policía pone en marcha un operativo especial de seguridad por las Fiestas Patronales de San Cosme y San Damian

Este Plan de Seguridad, se implementará antes,
durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas
previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y
materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de
delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier
circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se
desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades
con los organizadores, otras fuerzas de seguridad y autoridades municipales, entre otras.
Así mismo, a fin de brindar seguridad a los
asistentes y personas que transiten por la zona, afectaran para ello, efectivos
y móviles Policiales e intensificaran la regulación del tránsito por Ruta
Nacional N°12. Además, se utilizará la tecnología, como una herramienta
fundamental, como ser Drones de Seguridad con que cuenta la Policía, teniendo
como misión primordial monitorear los lugares de concentración masiva.
En este sentido y teniendo en cuenta, la gran
afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que, en los
diferentes controles policiales, se advierta a los transportistas y
conductores, sobre este evento que se desarrollará en la mencionada localidad,
para que tomen las precauciones del caso.
El Personal Policial del Control Caminero Nº 1
(Ex Balanza), informará del evento a los conductores que circulen por la Ruta
Nacional N°12, de capital a interior y regulará la velocidad de los vehículos,
y que, en el tramo de acceso a dicha localidad, se desplaza una gran cantidad
de personas, para que adopten las medidas de precaución correspondientes
Control Caminero N°4: Tendrá similares funciones
al control anterior haciendo especial hincapié sobre los vehículos de tránsito
Pesado.
Por ello, se solicita la colaboración de los
señores conductores y transportistas, extremar las medidas de seguridad, a
efectos de evitar accidentes y caos vehicular.
INFORMACION UTIL
SEGURIDAD VIAL
Los automovilistas, deberán circular con
prudencia, respetando las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por
el personal policial a través de los distintos puestos fijos y móviles, poseer
las documentaciones que correspondan a la persona y al vehículo que conduce
(Ley Nac. 24.449 y Ley Prov. 5037).
- Los rodados deberán poseer las condiciones
óptimas de seguridad y transitabilidad.
- Uso obligatorio del cinturón de seguridad para
todos los ocupantes del vehículo.
- No exceder las velocidades permitidas.
- Uso obligatorio de las luces bajas en forma permanente.
- Respetar las señalizaciones y mantener la
distancia de frenado en ruta.
- A los motociclistas se les exigirá, además de
las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor
como el acompañante.
- Los menores de diez años deben viajar en los
asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados,
- Los bebés deberán viajar con el Sistema de
Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.