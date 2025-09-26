viernes, 26 de septiembre de 2025

La Policía pone en marcha un operativo especial por el 148° Aniversario de San Carlos

En el marco de los festejos por los 148° Aniversario de la refundación de San Carlos, con motivo de celebrase un año más de su fundación, que se llevan a cabo en dicha localidad, el 27 de septiembre del año en curso, y las que tendrán concentradas principalmente sus actividades previéndose una masiva concurrencia de personas, desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones de la Policía; la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional VI° Ituzaingo; la Comisaria de Distrito San Carlos, la Dirección General de Seguridad Vial; se ha dispuesto un importante operativo de seguridad.

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, otras fuerzas de seguridad  y autoridades municipales, entre otras.

En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que, en los diferentes controles policiales, se advierta a los transportistas y conductores, sobre este evento que se desarrollará en la mencionada localidad, para que tomen las precauciones del caso.

Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, extremar las medidas de seguridad, a efectos de evitar accidentes y caos vehicular.