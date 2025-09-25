jueves, 25 de septiembre de 2025

La Policía realizó megaoperativos en varios barrios de la zona sur de la ciudad: Secuestraron armas, motos y elementos de dudosa procedencia

En la mañana de hoy 25-09-25, desde horas tempranas, la Policía de Corrientes llevó adelante múltiples allanamientos y operativos en simultáneo en distintos barrios de esta capital, en el marco de diversas investigaciones relacionadas con hechos delictivos recientes ocurridos en esta ciudad.

Los procedimientos lo llevaron a cabo, tras un importante despliegue, con la participación de cerca de 100 efectivos policiales, de diferentes Comisarías, Grupos Especiales, y áreas de investigación, quienes trabajaron de manera conjunta y mancomunada, sumando además la utilización de drones policiales para reforzar la cobertura aérea y la seguridad perimetral.

La principal línea investigativa está vinculada con la sustracción de teléfonos iPhone desde un local comercial, aunque las diligencias alcanzaron otras causas en curso.

Los allanamientos se concretaron en los barrios Juan XIII, Patono, Juan de Vera, Pío X, Mil Viviendas, Santa Teresita y zonas aledañas, registrándose un despliegue coordinado y sin incidentes, logrando en la oportunidad el secuestro de varios elementos, como ser electrodomésticos, de interés a un hecho como ser 1 olla de hierro ,01 ventilador de pie, 02  sillas de jardín, 01 equipo de audio, 01 plancha y herramientas de corte, 02 motocicleta tipo Cross, marca Guerrero y Zanella Due, prendas de vestir y un caso; también procedieron a la detención de un hombre mayor de 31 años de edad; de igual forma en otro domicilio fueron secuestradas dos armas de fuego –calibre 38-, proyectiles, tres teléfonos celulares y una motocicleta –marca Honda Wave-, siendo éstos los datos obtenidos hasta el momento.

La persona detenida y elementos secuestrados fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.