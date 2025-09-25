La Policía realizó megaoperativos en varios barrios de la zona sur de la ciudad: Secuestraron armas, motos y elementos de dudosa procedencia

Los procedimientos lo llevaron a cabo, tras un
importante despliegue, con la participación de cerca de 100 efectivos
policiales, de diferentes Comisarías, Grupos Especiales, y áreas de
investigación, quienes trabajaron de manera conjunta y mancomunada, sumando
además la utilización de drones policiales para reforzar la cobertura aérea y
la seguridad perimetral.
La principal línea investigativa está vinculada con
la sustracción de teléfonos iPhone desde un local comercial, aunque las
diligencias alcanzaron otras causas en curso.
Los allanamientos se concretaron en los barrios Juan
XIII, Patono, Juan de Vera, Pío X, Mil Viviendas, Santa Teresita y zonas
aledañas, registrándose un despliegue coordinado y sin incidentes, logrando en
la oportunidad el secuestro de varios elementos, como ser electrodomésticos, de
interés a un hecho como ser 1 olla de hierro ,01 ventilador de pie, 02 sillas de jardín, 01 equipo de audio, 01 plancha
y herramientas de corte, 02 motocicleta tipo Cross, marca Guerrero y Zanella
Due, prendas de vestir y un caso; también procedieron a la detención de un
hombre mayor de 31 años de edad; de igual forma en otro domicilio fueron secuestradas
dos armas de fuego –calibre 38-, proyectiles, tres teléfonos celulares y una
motocicleta –marca Honda Wave-, siendo éstos los datos obtenidos hasta el
momento.
La persona detenida y elementos secuestrados fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.