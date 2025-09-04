La Policía recuperó dos motocicletas robadas

El
procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del
accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso
trabajo de investigación, con un amplio rastrillaje por zonas aledañas, lo que
posibilitó en inmediaciones la colectora de Ruta Nacional N°12, visualizar a un
sujeto que llevaba a cuestas una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-,
quien al notar la presencia policial se da a la fuga dejando abandonado el
rodado en la vía, por lo que se procedió a su secuestro preventivo, la cual habría
sido denunciada como sustraída.
Luego continuando con las investigaciones al presente hecho, momento en que el personal policial se hallaba recorriendo las inmediaciones de Ruta Nacional N° 12, procedieron al secuestro de una motocicleta -marca Motomel modelo Blizt 110c.c-, la cual se encontraba abandonada entre las malezas del lugar y según las primeras averiguaciones se trataría de la otra motocicleta sustraída, logrando así recuperar ambos moto vehículos denunciados como sustraídos. Las motocicletas recuperadas fueron trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.