La Policía recuperó elementos robados de una vivienda, hay un demorado

Personal policial dependientes de la Comisaria Quinta urbana en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo –supuesto robo- registrado en un domicilio ubicado por Avenida Armenia al 3300 aproximadamente, donde persona descocida habría sustraído elementos.
Por ello, los
citados efectivos lograron en la jornada de hoy 30-09-25 finalmente hallar y
secuestrar una maquina termofusora -marca Saladisho- denunciada como sustraída;
así también aprehendieron a un hombre de 30 años de edad, relacionado
presuntamente al hecho.
La persona aprehendida y elemento secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.