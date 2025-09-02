La Policía recuperó un celular recientemente sustraído

En la tarde del domingo 31-08-25, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 2, realizando patrullajes preventivos, tomaron conocimiento de un hecho delictivo referente a la supuesta sustracción de un teléfono celular por calles Cartagena e Inglaterra, por lo que tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar el mismo y demorar al supuesto autor del hecho.
El procedimiento fue realizado pasadas las 16:00 horas,
cuando luego de tomar conocimiento del hecho, realizaron un intenso rastrillaje
por las inmediaciones, logrando por calles Valdés Peña y Avalos Omar Alberto,
visualizar y demorar a un joven – mayor de edad-, con similares características
a las aportadas, además recuperar el celular – marca Motorola- recientemente
sustraído.
El demorado junto al teléfono recuperado fue trasladado a la Comisaria Octava Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.