La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

En horas de la mañana de hoy 23-09-25, personal policial dependientes de la Comisaria Segunda momentos en que realizaban recorridas de prevención, fueron alertados que por intersección de calles Necochea y Benjamín de la Vega una mujer fue víctima de un hecho delictivo.
Por tal motivo, de forma inmediata, los efectivos se
dirigieron hasta el lugar, donde se entrevistaron con la víctima, quien
manifestó que persona desconocida le sustrajo su teléfono celular; por ello,
con las características aportadas por la misma dieron inicio a la búsqueda del
presunto autor, logrando por calles Necochea y Suipacha observar al presunto
autor, quien al notar la presencia policial emprende su huida arrojando un
teléfono celular.
Posteriormente, se procedió al secuestró preventivo
del mismo, tratándose del mismo denunciado como sustraído, el cual fue
trasladado hasta la citada comisaria junto a la víctima a fin de continuar con
las diligencias del caso.