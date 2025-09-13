La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la madrugada del jueves 11-09-25, efectivos policiales de la Comisaria décimo cuarta urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración de la unidad fiscal, en relación a la sustracción de una bicicleta, la misma finalmente fue hallado y recuperada.
El
procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando pasadas la
medianoche, siguiendo la línea investigativa los llevó hasta una zona de
abundante vegetación en el Barrio Dr. Montaña, lugar donde hallaron abandonado
una bicicleta, tipo Balona, la cual fue secuestrada.
La bicicleta recuperada fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.