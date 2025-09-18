La Policía recuperó una bicicleta robada

Personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Séptima urbana, llevaron adelante tareas investigativas a raíz de una denunciada radicada por una mujer quien días atrás fue víctima de la sustracción de su bicicleta.
Finalmente, y tras un rápido accionar, en la
jornada de ayer 17-09-25, los mencionados efectivos lograron recuperar el
mencionado rodado –Marca SLP rodado 29- denunciado como sustraído.
Al respecto, la bicicleta secuestrada fue puesta a disposición de las autoridades judiciales en turno a fin de continuar con las diligencias correspondientes.