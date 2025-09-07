La Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaría Tercera Urbana de forma conjunta con el Personal de la Brigada de Investigaciones, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo, finalmente en la jornada de hoy 07-09-25 lograron recuperar una motocicleta que habría sido denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de
forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación
de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó en un
descampado en el ámbito de esta Ciudad recuperar una motocicleta -marca Mondial
110c.c-, la cual estaría vinculada al hecho que se investiga.
La motocicleta fue trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.