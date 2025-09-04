jueves, 4 de septiembre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana de ayer 03-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Novena Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a un legajo de investigación, tras una eficaz labor investigativa, lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída.

Los diferentes trabajos de investigación posibilitaron a los citados efectivos a realizar el procedimiento en calle Las Azaleas al 400 aproximadamente, un terreno baldío, donde hallaron y secuestraron una motocicleta – marca Zanella-, la cual tras las correspondientes averiguaciones resultó ser la denunciada como sustraída.

El rodado recuperado fue trasladado a la citada dependencia con conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes, en tanto se prosiguen con las diligencias de rigor.