La Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana de ayer 03-09-25,
efectivos policiales de la Comisaria Novena Urbana en colaboración a la Unidad
Fiscal interviniente, en relación a un legajo de investigación, tras una eficaz
labor investigativa, lograron recuperar una motocicleta denunciada como
sustraída.
Los diferentes trabajos de
investigación posibilitaron a los citados efectivos a realizar el procedimiento
en calle Las Azaleas al 400 aproximadamente, un terreno baldío, donde hallaron
y secuestraron una motocicleta – marca Zanella-, la cual tras las correspondientes
averiguaciones resultó ser la denunciada como sustraída.
El rodado recuperado fue trasladado a la citada dependencia con conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes, en tanto se prosiguen con las diligencias de rigor.