La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

En la mañana del jueves 11-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana en conjunto con sus pares del Destacamento San Marcos, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo de investigación que se investiga por supuesto hurto, tras un eficaz accionar lograron recuperar una motocicleta que fue denunciada como sustraída y procedieron a la aprehensión de un hombre.
Luego de tomar
conocimiento del ilícito, los citados efectivos realizaron diversas tareas
investigativas y cerca de las 08:00 horas, visualizaron e identificaron, por
Avenida La Paz al 2.400 aproximadamente, a un hombre – de 48 años de edad-,
quien se encontraba junto a una motocicleta – marca Motomel Blitz 110cc.-, la
cual según las primeras averiguaciones, sería la denunciada como sustraída, por
lo que se procedió a la aprehensión del mismo y al secuestro preventivo del
rodado.
El aprehendido
junto a la motocicleta recuperada fue trasladado a la citada dependencia,
quedando a disposición de la justicia, continuándose con los tramites de
rigor.