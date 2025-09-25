La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

Efectivos policiales de la
Comisaría Décimo Cuarta Urbana, en la tarde de ayer 24-09-25, cerca de las
19:30 horas, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de
labores de investigación en relación a un hecho delictivo, finalmente lograron
la demora del presunto autor y recuperar en poder del mismo una bicicleta que
habría sido denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es
por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación,
con observación de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que
posibilitó identificar localizar y demorar al presunto autor, un joven mayor de
edad y recuperaron en poder del mismo, una bicicleta -marca Overtech, modelo
Fortis, Rodado 29-, la cual sería aparentemente la denunciada como sustraída.
El demorado y lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.