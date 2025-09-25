jueves, 25 de septiembre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta Urbana, en la tarde de ayer 24-09-25, cerca de las 19:30 horas, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo, finalmente lograron la demora del presunto autor y recuperar en poder del mismo una bicicleta que habría sido denunciada como sustraída.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó identificar localizar y demorar al presunto autor, un joven mayor de edad y recuperaron en poder del mismo, una bicicleta -marca Overtech, modelo Fortis, Rodado 29-, la cual sería aparentemente la denunciada como sustraída.

El demorado y lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.