La Policía recuperó una motocicleta robada

El
procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las
06.00horas, son alertados que por Av. Payés más precisamente en cercanías de un
pasillo ubicado próximo a zona asentamiento (denominado como carbonería)
aparentemente personas desconocidas se encontrarían desarmando una motocicleta.
Ante tal
circunstancia, de forma inmediata se dirigen al lugar, donde observan a un
sujeto quien al notar la presencia policial arroja el rodado –marca Zanella–
lográndose perderse de vista, procediendo al secuestro del mismo, el cual
presuntamente se hallaría denunciada como sustraída.
La motocicleta recuperada fue trasladado a la citada Comisaría donde se prosigue con los tramites del caso.