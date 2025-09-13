sábado, 13 de septiembre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la madrugada del jueves 11-09-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo cuarta urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad, en un rápido accionar lograron recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 06.00horas, son alertados que por Av. Payés más precisamente en cercanías de un pasillo ubicado próximo a zona asentamiento (denominado como carbonería) aparentemente personas desconocidas se encontrarían desarmando una motocicleta.

Ante tal circunstancia, de forma inmediata se dirigen al lugar, donde observan a un sujeto quien al notar la presencia policial arroja el rodado –marca Zanella– lográndose perderse de vista, procediendo al secuestro del mismo, el cual presuntamente se hallaría denunciada como sustraída.

La motocicleta recuperada fue trasladado a la citada Comisaría donde se prosigue con los tramites del caso.