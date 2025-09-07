La Pólicía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Sexta Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron recuperar una motocicleta que habría sido denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de
forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, lo que
posibilitó tras realizar rastrillaje por zonas aledañas y el diligenciamiento
de allanamientos, lograron finalmente recuperar una motocicleta que se hallaba
parcialmente desarmada.
Al respecto, la motocicleta fue trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.