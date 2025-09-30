La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

El procedimiento lo
realizaron los mencionados policías, tras tomar del accionar delictivo por parte
de un joven, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo
de investigación, lo que posibilitó identificar, localizar y demorar al
presunto autor, un joven mayor de edad y secuestraron un bolso conteniendo
destornilladores planos y Phillips de diferentes medidas, alicate, tenaza,
llaves planas, una broca, una llave alien, dos martillos, disco de amoladora,
busca-polo, fibrones, sierra, llave tubo con mango, una bolsa con tarugos y
tornillos, cintas aisladoras, tester con accesorios, dos sierras de mano y una
espátula, elementos que habrían sido denunciados como sustraídos.
El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.