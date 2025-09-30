martes, 30 de septiembre de 2025

La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría décimo octava urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron la demora del presunto autor y el secuestro de varios elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar del accionar delictivo por parte de un joven, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, lo que posibilitó identificar, localizar y demorar al presunto autor, un joven mayor de edad y secuestraron un bolso conteniendo destornilladores planos y Phillips de diferentes medidas, alicate, tenaza, llaves planas, una broca, una llave alien, dos martillos, disco de amoladora, busca-polo, fibrones, sierra, llave tubo con mango, una bolsa con tarugos y tornillos, cintas aisladoras, tester con accesorios, dos sierras de mano y una espátula, elementos que habrían sido denunciados como sustraídos.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.

 