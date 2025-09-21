Tras allanamiento: La Policía rescató 30 aves de corral

Ayer 20-09-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Séptima urbana, en forma conjunta con el PRIAR-Ctal. y personal de la Dirección General de Promoción de Derechos y Bienestar Animal de la Municipalidad de Corrientes, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación y en relación a una causa iniciada por Supuesta Infracción a la Ley de Maltrato Animal, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en nuestra ciudad capital.
En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar un total de 30 aves de
corral, los cuales recibieron la atención del médico veterinario, quien
constato que los mismos se encontraban en mal estado.
Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso.