La Policía secuestró 11 animales que casi provocan un accidente en Ruta 5

RÁPIDO ACCIONAR
Efectivos Policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, en la tarde de ayer 22-09-25, cerca de las 18:00 horas, encontrándose sobre Ruta Provincial N°5 a la altura del kilómetro 28, divisan a varios a animales sueltos sobre la banquina.
Ante tal circunstancia, los mencionados efectivos
procedieron al secuestro preventivo bajo las formalidades legales
correspondientes de once animales equinos (caballos, yeguas y potrillos).
Cabe señalar que los animales secuestrados casi provocan un accidente en momentos que pasaba por el lugar un camión de gran porte.
Al respecto, los animales fueron trasladados hasta la citada dependencia policial donde se realizar los trámites rigor.