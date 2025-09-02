martes, 2 de septiembre de 2025

La Policía secuestró carne faenada clandestinamente en un campo de Paso de los Libres

Efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de Paso de los Libres, tras ser alertados mediante un llamado telefónico, sorprendieron a unas personas y hallaron un animal faenado, iniciando actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento de una presunta faena clandestina, acudieron al campo, lugar donde encontraron un animal faenado, y a varias personas presentes, quienes negaron cualquier participación, no obstante, procedieron al secuestro de las cosas halladas, poniendo conocimiento a la autoridad fiscal en turno, iniciando actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del código penal.

Al respecto, en la citada dependencia se prosigue con los tramites que corresponden.