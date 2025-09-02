La Policía secuestró carne faenada clandestinamente en un campo de Paso de los Libres

Efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de Paso de los Libres, tras ser alertados mediante un llamado telefónico, sorprendieron a unas personas y hallaron un animal faenado, iniciando actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento de una presunta faena clandestina, acudieron
al campo, lugar donde encontraron un animal faenado, y a varias personas
presentes, quienes negaron cualquier participación, no obstante, procedieron al
secuestro de las cosas halladas, poniendo conocimiento a la autoridad fiscal en
turno, iniciando actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del código
penal.
Al respecto, en la citada dependencia se prosigue con los tramites que corresponden.