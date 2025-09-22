La Policía secuestró tres ladrillos de marihuana en Itatí

El procedimiento fue realizado pasadas las
13:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones de la
ruta provincial N° 20 de la citada localidad y en una de las “estaciones” que
se encuentran al costado de la ruta, observaron plásticos de una motocicleta,
lo que llamo la atención de los mismo, por lo que, al inspeccionarla zona,
hallaron entre los plásticos, una caja y dentro de la misma, tres envoltorios –
tipo ladrillos prensados- de una sustancia de origen vegetal, que tras el
correspondiente test orientativo arrojo resultado positivo para marihuana, con
un peso total de 1,838 kilogramos, la cual fue secuestrada bajo las
formalidades correspondientes.
Tomando intervención las autoridades judiciales correspondientes y continuándose con los tramites de rigor en la citada división, donde también lo secuestrado fue trasladado.