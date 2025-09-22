lunes, 22 de septiembre de 2025

La Policía secuestró tres ladrillos de marihuana en Itatí

En la tarde de hoy 22-09-25, efectivos policiales de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, realizando patrullajes preventivos y sus labores específicas en la localidad de Itati, hallaron y secuestraron tres ladrillos de una sustancia de origen vegetal, presumiblemente marihuana.

El procedimiento fue realizado pasadas las 13:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones de la ruta provincial N° 20 de la citada localidad y en una de las “estaciones” que se encuentran al costado de la ruta, observaron plásticos de una motocicleta, lo que llamo la atención de los mismo, por lo que, al inspeccionarla zona, hallaron entre los plásticos, una caja y dentro de la misma, tres envoltorios – tipo ladrillos prensados- de una sustancia de origen vegetal, que tras el correspondiente test orientativo arrojo resultado positivo para marihuana, con un peso total de 1,838 kilogramos, la cual fue secuestrada bajo las formalidades correspondientes.

Tomando intervención las autoridades judiciales correspondientes y continuándose con los tramites de rigor en la citada división, donde también lo secuestrado fue trasladado.