La Policía secuestró una bicicleta y tres cubiertas de motos de dudosa precedencia

En horas de la mañana de ayer 15-09-25, personal policial dependientes del GRIM II, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por inmediaciones de calles Turín y Rio de Janeiro observaron a un joven trasladando una bicicleta y tres cubiertas de dudosa precedencia.
Es por ello, que los mencionados efectivos
intentaron identificar al mismo, pero éste emprende su huida, arrojando el
rodado y elementos mencionados.
Por tal motivo, en el lugar se procedió al secuestro
preventivo de una bicicleta –marca Fire Bird- rodado 20 y 03 cubiertas de
motocicletas nuevas, con sus respectivos envoltorios, los cuales fueron
trasladados hasta la comisaría 18va a fin de continuar con las diligencias del
caso.