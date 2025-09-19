La Policía y el municipio de Bella Vista realizó intensos controles en carnicerías de la zona

En la jornada del miércoles 17-09-25, efectivos policiales de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista, conjuntamente con personal de Bromatología de la municipalidad, llevaron a cabo operativos de control y fiscalización en una carnicería de la mencionada localidad, teniendo como objetivo, el de garantizar la calidad y seguridad de los productos cárnicos que se comercializan en la zona y prevenir la venta de carne de dudosa procedencia y asegurar que los establecimientos cumplan con las normas de higiene y manipulación de alimentos.
En este
contexto, procedieron al decomiso de más de 25 kg. de carne vacuna, no aptas
para el consumo humano, ya que carecían de sellos bromatológicos y no poseían
las medidas sanitarias estipuladas por las leyes y normas de salubridad.
Cabe
señalar que, este trabajo realizado por la Policía, permite mantener la
confianza de los consumidores en la calidad de los productos que se venden en
las carnicerías, haciendo constar, que este tipo de acciones de prevención y
contralor, se continuará realizando en forma periódica, para asegurar el
cumplimiento de las normativas vigentes.