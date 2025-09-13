Llegó a Itatí la 37° Peregrinación de la Policía de Corrientes

A las 13:20 hs. de este sábado, los devotos marianos de la familia policial, llegaron hasta la Basílica de Itatí y posteriormente participaron de una misa.
El subjefe de la Policía, Comisario General Walter Aceval y
directores generales de la Plana Mayor, acompañaron la llegada de la 37º
peregrinación policial, que inició ayer viernes a las 8 desde Ruta Nacional 12
y Ruta 43.
Por su parte las autoridades destacaron el acompañamiento de
los efectivos policiales y de todas las personas que participaron y colaboraron
con esta edición.
Finalizada la misa, los peregrinos fueron agasajados con un
almuerzo de camaradería.