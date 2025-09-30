Mató a su vecino de un disparo a quemarropa y terminó preso

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Séptima urbana en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación dieron inicio a actuaciones judiciales en relación a un hecho ocurrido por calle Juan Manuel de Rosas al 1.500 r donde un hombre mayor de edad -por causas que es materia de investigación- murió al recibir un disparo de arma de fuego en su humanidad.
El hecho ocurrió luego de suscitarse un altercado con otro hombre, quien sería su vecino.
Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado cerca de las 15:00 horas.
Aparentemente a raíz de algún tipo de problema o inconveniente de vieja data, entre un hombre de apellido Mendoza -28- y Quintana -23- .
En un momento dado Mendoza disparó contra Quintana, quien fue trasladado hasta el Hospital Vidal donde horas más tarde informaron que se produjo el deceso del mismo.
Por el hecho, el supuesto autor fue aprehendido, puesto a disposición de la Justicia y trasladado hasta la citada comisaria, a fin de continuar con las diligencias del caso.