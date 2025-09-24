Mburucuyá: Mujer de 59 años murió tras ser atopellada por una motocicleta

Según la información preliminar obtenida, el siniestro
ocurrió cerca de las 07:30 horas, y tuvo como protagonistas a una motocicleta -marca
Honda, modelo Titán 150cc.- conducida por un joven -mayor de edad- y una mujer -peatón- de apellido Barrientos de
59 años de edad, quienes a consecuencia del mismo, fueron auxiliados y trasladados
al hospital local, donde la mujer -peatón-, debido a las lesiones sufridas,
habría perdido la vida lamentablemente, en tanto que la otra persona resultó
con lesiones de consideración.
En el lugar se realizaron las diligencias de rigor
correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, mientras que
en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.