miércoles, 24 de septiembre de 2025

Mburucuyá: Mujer de 59 años murió tras ser atopellada por una motocicleta

En la mañana de hoy 24-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito de Mburucuyá, habrían tomado conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de Ruta Provincial N°13 a 2 kilómetros del acceso a la Localidad, donde una mujer- peatón- perdió la vida.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro ocurrió cerca de las 07:30 horas, y tuvo como protagonistas a una motocicleta -marca Honda, modelo Titán 150cc.- conducida por un joven  -mayor de edad- y una mujer -peatón- de apellido Barrientos de 59 años de edad, quienes a consecuencia del mismo, fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde la mujer -peatón-, debido a las lesiones sufridas, habría perdido la vida lamentablemente, en tanto que la otra persona resultó con lesiones de consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, mientras que en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.