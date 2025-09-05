Mburucuyá: Tras allanamiento la Policía secuestró elementos de dudosa procedencia,hay un demorado

En horas de la siesta de ayer 04-09-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Mburucuya, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, hallaron y secuestraron teléfonos celulares y computadora, procediendo a la detención de un hombre.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados en relación a un legajo de investigación que se
encuentra en trámite, posibilitó diligenciar una orden de allanamiento en un
domicilio ubicado en el Barrio Aviación, lugar donde finalmente hallaron y secuestraron
dos teléfonos celulares -marca Samsung y Motorola-, además procedieron a la
detención de un hombre de 31 años de edad, los cuales se hallarían
presuntamente vinculados en el hecho que se investiga.
El detenido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.