martes, 30 de septiembre de 2025

Megaoperativos y allanamientos en Goya: Varios demorados y elementos recuperados

En la jornada del sábado y madrugada del domingo distintas comisarías de la ciudad de Goya, llevaron adelante 5 allanamientos y operativos en simultáneo en distintos barrios de esa ciudad, en el marco de diversas investigaciones relacionadas con hechos delictivos recientes ocurridos destacándose en uno de ellos un incidente donde un menor de 15 años resultara lesionado por el impacto de un objeto contundente y en el cual estaría vinculado una pandilla de jóvenes de la zona identificados como Arco Iris.

Los procedimientos lo llevaron a cabo, tras un importante despliegue, con la participación de un gran número de efectivos policiales, de diferentes Comisarías, Grupos Especiales, y áreas de investigación, además de la presencia del Director General de Coordinación e Interior, el Director General de Seguridad y Prevención del delito y del Jefe de Unidad Regional de Goya, quienes trabajaron de manera conjunta y mancomunada en estos barrios denominados sensibles.

La principal línea investigativa está vinculada con la lesión que sufriera un joven de 15 años días atrás al recibir el impacto de elemento contundente a la altura de la cabeza, aunque las diligencias alcanzaron a otros hechos delictivos además.

Los allanamientos se concretaron en diversos barrios (Sarmiento, Esperanza, Arco Iris, San Ramón), registrándose un despliegue coordinado y sin incidentes, logrando en la oportunidad el secuestro de varios elementos, como ser armas de fuego caseras tipo tumberas o reventadores, plantas de marihuana, armas blancas (machetes y Cuchillos de fabricación cacera), elementos punzo cortante, Ganzúas, Motos partes varias y motocicletas de origen dudoso, computadoras tipo notebook entre otros elementos., también procedieron a la detención de 8 personas de diversas edades, que estarían relacionadas con la banda conocida como “Arco Iris”

Las personas detenidas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.