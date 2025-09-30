Megaoperativos y allanamientos en Goya: Varios demorados y elementos recuperados

Los procedimientos lo llevaron a cabo, tras un
importante despliegue, con la participación de un gran número de efectivos
policiales, de diferentes Comisarías, Grupos Especiales, y áreas de
investigación, además de la presencia del Director General de Coordinación e
Interior, el Director General de Seguridad y Prevención del delito y del Jefe
de Unidad Regional de Goya, quienes trabajaron de manera conjunta y mancomunada
en estos barrios denominados sensibles.
La principal línea investigativa está vinculada
con la lesión que sufriera un joven de 15 años días atrás al recibir el impacto
de elemento contundente a la altura de la cabeza, aunque las diligencias
alcanzaron a otros hechos delictivos además.
Los allanamientos se concretaron en diversos
barrios (Sarmiento, Esperanza, Arco Iris, San Ramón), registrándose un
despliegue coordinado y sin incidentes, logrando en la oportunidad el secuestro
de varios elementos, como ser armas de fuego caseras tipo tumberas o
reventadores, plantas de marihuana, armas blancas (machetes y Cuchillos de
fabricación cacera), elementos punzo cortante, Ganzúas, Motos partes varias y
motocicletas de origen dudoso, computadoras tipo notebook entre otros
elementos., también procedieron a la detención de 8 personas de diversas
edades, que estarían relacionadas con la banda conocida como “Arco Iris”
Las personas detenidas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.