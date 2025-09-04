jueves, 4 de septiembre de 2025

Motochorro demorado tras chocar contra un automóvil

Pasado el mediodía de ayer 03-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Quinta Urbana, en circunstancias en que se hallaba de recorridas por el ámbito de su jurisdicción habrían tomado conocimiento, de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de las calles Estados Unidos y Almirante Brown, donde por causas que aún se investigan habrían colisionado; un vehículo automotor y una motocicleta,  resultando posteriormente que el conductor del  rodado menor, momentos antes habría cometido un hecho delictivo,- utilizando  la modalidad del arrebato siendo aprehendido y secuestrado preventivamente en el lugar un teléfono celular denunciado como sustraído.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro habría ocurrido cerca de las 13:30 horas, teniendo como protagonistas a un vehículo automotor – marca Chevrolet Aveo- conducido por un hombre – mayor de edad-, y una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- guiada por un joven – de 28 años de edad-, quienes fueron asistidos en el lugar y no resultaron con lesiones de gravedad.

Posteriormente, y continuando con la línea investigativa, resultó que el joven motociclista momentos antes habría cometido un ilícito, utilizando la modalidad de “arrebato” habría sustraído un teléfono celular – marca Samsung A16-, el cual fue hallado en el lugar y secuestrado, bajo las formalidades legales, junto a la motocicleta.

El joven aprehendido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, iniciándose un legajo de investigación – por supuesto robo-, en tanto en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.