Motochorro demorado tras chocar contra un automóvil

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro habría ocurrido cerca de las 13:30 horas, teniendo como
protagonistas a un vehículo automotor – marca Chevrolet Aveo- conducido por un
hombre – mayor de edad-, y una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- guiada
por un joven – de 28 años de edad-, quienes fueron asistidos en el lugar y no
resultaron con lesiones de gravedad.
Posteriormente, y continuando con
la línea investigativa, resultó que el joven motociclista momentos antes habría
cometido un ilícito, utilizando la modalidad de “arrebato” habría sustraído un
teléfono celular – marca Samsung A16-, el cual fue hallado en el lugar y
secuestrado, bajo las formalidades legales, junto a la motocicleta.
El joven aprehendido junto a lo
secuestrado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, iniciándose
un legajo de investigación – por supuesto robo-, en tanto en la citada
dependencia se continuaron con los tramites de rigor.