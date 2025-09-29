Motocilcista ebrio golpeó a su pareja y terminó preso

La mujer relató que su ex pareja, Gustavo Maximiliano S. (32), conducía una motocicleta 110 cc llevando a la menor como acompañante, y que, debido a su aparente estado de ebriedad, perdió el equilibrio y cayeron, lesionándose él y la niña.
Al reclamarle por su imprudencia, el hombre reaccionó violentamente, propinando golpes de puño a Carina Magalí aun cuando esta sostenía a la hija en brazos. Tras la agresión, el sujeto se dio a la fuga a pie hacia su domicilio.
Alcoholemia Positiva: Un test de alcoholemia realizado por personal de la Municipalidad arrojó un resultado de 2.28 g/L, confirmando su estado de intoxicación.
Intervención Judicial: Se dio aviso a la UFIC N° 8, que ordenó el inicio de actuaciones prevencionales por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito". También tomó intervención la Comisaría de la Mujer y el Menor y la Asesora de Menores N° 5.
El ciudadano Gustavo Maximiliano S. quedó demorado por la presente causa, enfrentando cargos por las lesiones y la imprudencia al conducir.