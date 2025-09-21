Mujer grave tras choque de camionetas en Mburucuya

En las primeras horas de hoy 21-09-25, personal policial dependientes de la Comisaria de distrito Mburucuya, tomaron conocimiento que por Ruta Provincial N° 13 –acceso a Loma Alta- se habría registrado un sinestro vial, en el cual, por causas y circunstancias que se tratan de establecer colisionaron dos camionetas, dejando como resultado a una persona con lesiones graves.
Según la información inicial obtenida, el
sinestro se habría registrado pasada las 00:30 horas y tuvo como protagonistas
a dos camionetas –marca Hilux-, una guiada por un hombre de apellido palacios,
quien tenía como acompañante a una mujer de apellido Medina, y otra conducida
por un ciudadano de apellido Ojeda.
A consecuencia del siniestro, los ocupantes de
ambos rodados fueron trasladados hasta el nosocomio local, donde tras ser
examinados se determinó que Medina presenta lesiones de carácter graves, en
tanto que las demás personas lesiones de menor consideración.
En la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso.