domingo, 28 de septiembre de 2025

Murió la mujer que fue golpeada durante un violento arrebato

La víctima de un motochorro tenía 65 años. El 18 de septiembre salió de su casa para comprar pan y la atacó el ladrón, arrastrándola 20 metros. Al caer contra el pavimento sufrió una lesión muy grave en la cabeza. Estuvo internada en terapia y finalmente falleció ayer.

La investigación fue iniciada de oficio por parte de las autoridades de la comisaría seccional Octava.

El motochorro vestía ropas de grafa, similares a las de personal de la construcción o personal municipal. Llevaba casco colocado y la motocicleta utilizada sería una 110.

Hasta ayer no había detenido o sospechoso alguno en relación a este delito que finalizó en un crimen.

Fuente: www.diarioepoca.com