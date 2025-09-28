Murió la mujer que fue golpeada durante un violento arrebato

La víctima de un motochorro tenía 65 años. El 18 de septiembre salió de su casa para comprar pan y la atacó el ladrón, arrastrándola 20 metros. Al caer contra el pavimento sufrió una lesión muy grave en la cabeza. Estuvo internada en terapia y finalmente falleció ayer.
La investigación fue iniciada de oficio por parte de las
autoridades de la comisaría seccional Octava.
El motochorro vestía ropas de grafa, similares a las de
personal de la construcción o personal municipal. Llevaba casco colocado y la
motocicleta utilizada sería una 110.
Hasta ayer no había detenido o sospechoso alguno en relación
a este delito que finalizó en un crimen.
