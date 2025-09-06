Operativos de contralor en Itatí: Demoran a un joven por conducción peligrosa y secuestran varias motos sin papeles

Tras realizar operativos, se demoró a una persona y se secuestraron motocicletas por falta de documentos y por su conducción peligrosa para la circulación.
Personal policial de la Comisaría de Distrito Itati, junto al Grupo Táctico de Operaticiones de San Luis del Palmar, efectuarón operativos de contralor, tanto móviles y fijos, el despliegue policial consistió en solicitar documentaciones de rodados qué estén circulando en la vía pública, como así también la identificación de personas. Ejerciendo el contralor conforme facultades Policiales y exigiendo la Ley de tránsito 2449.
Producto de este procedimiento se secuestraron varias motocicletas en distintas circunstancias y por distintas faltas, al respecto se tomaron las medidas administrativas correspondientes.