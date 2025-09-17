miércoles, 17 de septiembre de 2025

Operativos de contralor en San Luis del Palmar: La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

En la jornada de hoy 17-09-25, efectivos policiales pertenecientes a la Brigada de Investigación de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, momentos en que realizaban operativos de contralor e identificación de personas en distintos sectores de la localidad, lograron recuperar elementos denunciados como sustraídos, los cuales eran trasladados por un hombre quien fue demorado en la oportunidad.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos, en horas de la mañana, por inmediaciones de calles Misiones, donde identificaron a una persona del sexo masculino -mayor de edad-, que transportaba en su poder un juego de sabana, un horno eléctrico y un arma blanca –cuchillo tipo puñal-, de los cuales no supo justificar su procedencia.

Posteriormente, siguiendo la línea investigativa se logró determinar que dichos elementos fueron sustraídos momentos antes, por lo que, junto a la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia donde se llevan a cabo las diligencias al respecto.