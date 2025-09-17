Operativos de contralor en San Luis del Palmar: La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos, en horas de la mañana, por inmediaciones de calles Misiones, donde identificaron a una persona del sexo masculino -mayor de edad-, que transportaba en su poder un juego de sabana, un horno eléctrico y un arma blanca –cuchillo tipo puñal-, de los cuales no supo justificar su procedencia.
Posteriormente, siguiendo la línea investigativa se logró determinar que dichos elementos fueron sustraídos momentos antes, por lo que, junto a la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia donde se llevan a cabo las diligencias al respecto.